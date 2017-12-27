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27 Aralık 2017 07:19

Samsun’da palet fabrikası alev alev yandı

Samsun’da bir palet fabrikasında çıkan yargında fabrika alev alev yanarken, fabrikanın zincirle bağlı bekçi köpeği itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından kurtarıldı.

Samsun’da palet fabrikası alev alev yandı

27 Aralık 2017 07:19


Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir palet fabrikasında saat 04.45’te ortaya çıktı. Fabrikada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. Yangın mahalline polis, itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması için seferber oldu. Fabrikanın zincirle bağlı olan bekçi köpeği ölümden itfaiye ekipleri tarafından zinciri kesilerek kurtarıldı. Ayrıca, yanan fabrikanın bitişiğindeki ahırlarda bulunan koyunlar da itfaiye tarafından boşaltılıp boş alana çıkartıldı.


Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışması devam ediyor.




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