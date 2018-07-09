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09 Temmuz 2018 21:27

Samsun’da park kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da park yüzünden çıkan kavgada darp edildiği iddia edilen polis memuru, tabancasını ateşleyerek 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Samsun’da park kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

09 Temmuz 2018 21:27

Linçten kaçan polis memuru, sığındığı iş yerinde meslektaşları tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saathane Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Adem Y., alışveriş yapmak için aracını park etmek istedi. Bu sırada araç parkı yüzünden polis memuru ile iş yeri sahipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Y., tabancasını ateşledi. Olayda un mamülleri iş yerinin sahibi olduğu öğrenilen Rasim Sabah (34) ile Fatih Ç. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rasim Sabah, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Linçten kaçan polis memuru Adem Y. ise bir telefoncu dükkanına sığındı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevre güvenliği alan polis, Adem Y.’yi sığındığı telefoncu dükkanında gözaltına alarak geniş güvenlik önlemleri altında polis aracına götürdü. Adem Y., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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