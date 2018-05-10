Samsun’da pes dedirten hırsızlık

Olay, Kızılırmak Sanayi Sitesi Siteler Cami Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Ş., 55 RF 495 plakalı kamyonetini satmadan önce bakım için sanayi sitesine bıraktı. İş yerinin karşısında park halinde duran kamyonet, dün gece henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kapısı açılarak direksiyon simidi, teyp ve torpido kapakları sökülerek çalındı. Aracın bakımını yapacak olan usta Serkan Ar, kamyonetin kapısını açınca şaşkına döndü. Usta durumu araç sahibi ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonete giren hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Araç sahibi ise, “Bakımını yaptırıp satacaktım. Yazıklar olsun. Ben böyle bir şey görmedim” dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.