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29 Mayıs 2018 19:33

Samsun’da piyasaya sahte para süren 3 kişi serbest

Samsun’da piyasaya sahte para süren 1’i genç kız 3 kişi savcı tarafından tutuklanmaya sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da piyasaya sahte para süren 3 kişi serbest

29 Mayıs 2018 19:33


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesindeki lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lunaparka sahte para vermek isteyen Ahmet İ. 1 adet sahte 100 liralık banknot ile birlikte yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet İ. ile ortak hareket ettikleri tespit edilen ve piyasaya sahte para süren Hilmi T. ve İrem K. adlı kız yakalandı. Şüphelilerin üstünde, araçlarında ve alışveriş yaptıkları iş yerlerinden toplam bin 600 lira sahte para ele geçirildi.


KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ahmet İ., Hilmi T. ve İrem K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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