İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da polise mukavemete 2 gözaltı

Samsun’da görev başındaki polislere mukavemette bulunduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da görev başındaki polislere mukavemette bulunduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 polis memuru görev yaptığı sırada hakaret ve tehdit ettiği, daha sonra da mukavemette bulunduğu iddia edilen B.A. ve S.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.