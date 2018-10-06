Samsun'da polise mukavemete 2 gözaltı

Samsun'da görev başındaki polislere mukavemette bulunduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 polis memuru görev yaptığı sırada hakaret ve tehdit ettiği, daha sonra da mukavemette bulunduğu iddia edilen B.A. ve S.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi.