Samsun’da polisler kan vermek için kuyruk oluşturdu

Samsun Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasına, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli yüzlerce personel destek verdi. Personeller Kızılay’a kan bağışında bulunmak için sıraya girerek kuyruk oluşturdu. Özel harekat polisleri ise her yerde olduğu gibi kan verirken de bir adım öndeydi.

Kan bağışı kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, “Türk Kızılayı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına biz de Samsun Emniyet Müdürlüğü olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Polis teşkilatı olarak yurdumuzun savunmasında nasıl canımızı feda etmekten çekinmiyorsak, milletimizin sağlığı için de Kızılay ile iş birliği içerisinde olarak kan vermeye hazırız. Bugün de Kızılay’a kan bağışında bulunmak için arkadaşlarımla birlikte buradayız. Bu kapsamda Afrin bölgesinde görev yapan tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza, jandarma ve polis teşkilatımıza Allah’tan kolaylıklar diliyorum” dedi.

Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım da, “Türk Kızılayı’nın kan hizmetleri faaliyetleri kapsamında sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ihtiyaçlarının karşılanması için bugün Samsun Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm emniyet personelimiz büyük bir duyarlılık gösterdi. Burada personellerden alınacak kan bağışları sağlık kuruluşlarında tedavi gören hastaların kan ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olacak” diye konuştu.