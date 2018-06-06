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06 Haziran 2018 11:22

Samsun’da Ramazan ayında camilerden 33 musluk çalan hırsız adliyede

Samsun’da Ramazan ayında 3 gün içinde 3 ayrı camiden 33 adet musluk çalan hırsızlık zanlısı, polisin takibi sonucu yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun’da Ramazan ayında camilerden 33 musluk çalan hırsız adliyede

06 Haziran 2018 11:22


Olay, Samsun’un Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi ve Teknepınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan ayında 3 gün içinde 3 ayrı caminin abdesthane ve tuvaletlerinden 33 adet musluk sökülerek çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Fatih A.’yı (19) yakalayarak gözaltına aldı.


Hırsızlık zanlısının çaldığı muslukları sattığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, muslukları satın alan şahsı da yakalayarak "hırsızlık malı satın almak" suçundan ifadesini alıp savcının talimatı doğrultusunda serbest bıraktı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda sorgulanan Fatih A., Samsun Adliyesine sevk edildi.




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