Samsun’da rip akıntısına karşı uyarı

Rip akıntısına karşı halkın duyarlı olması gerektiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Cankurtaran Amiri Zekeriya Acar, “Bu sezonda biz 70 kişilik cankurtaran ekibiyle başladık ve başladığımız tarihten bu yana denizde boğulma olayına karşı canla başla mücadelemizi sürdürüyoruz. Amacımız kimsenin boğulmaması. Tek bir ölümlü olaya dahi geçit vermemek. Lakin bazı zamanlar yaptığımız uyarıları ne yazık ki vatandaşlar dikkate alınmıyor. Deniz dalgalı olduğu zamanlarda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Mümkün olabildiğince onları denize sokmamaya çalışıyoruz. Malum bölgemizde rip akıntısı tehlikesi de var. Rip akıntısı en çok Karadeniz Bölgesi’nde yaşanmaktadır. Özellikle rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülmesi oldukça yüksektir. Denizin belli bir yerinde suyun rengi eğer diğer yerlerden farklı ise düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunuyorsa ve kıyıya doğru gelen dalgalarda bozulma görünüyorsa rip akıntı var demektir. Bu durumda denize girmek çok tehlikelidir. Hele ki yüzme bilmeyen insanın sonu olabilir. Rip akıntısı sırasında eğer kişi rip akıntısına kapılmışsa akıntının tersine doğru yüzmemelidir. Boğulmaların çoğu bu nedenle meydana gelmektedir. Tam tersine akıntının gittiği yöne doğru yüzülmelidir. O akıntı bir müddet sonra etkisini kaybedecektir. Vatandaşlarımız akıntı azaldığında sahile paralel şekilde yüzmeli ve su üstünde kalmaya dikkat etmelidir. Bu sırada eliyle yardım istemelidir” dedi.