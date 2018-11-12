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Samsun'da sağanak derelerin debisini yükseltti

Samsun’da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak, şehir merkezindeki derelerin debilerinin yükselmesine yol açtı.

Samsun'da dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak, şehir merkezindeki derelerin debilerinin yükselmesine yol açtı.


Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Afanlı Deresi'nin debisinin yükselmesi çevre sakinlerinde paniğe neden oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından ıslah çalışması da yapılan derenin su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın riski meydana geldi. Belediyenin iş makineleri dere yatağını açarak muhtemel bir taşkını önledi. Derenin kenarına emniyet şeridi çekildi.


Vatandaşlar ise gece saatlerinde derede taşkın riskinin oluştuğunu, belediye ekiplerinin aldığı önlem sonucu herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.


MGM 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da son 24 saat içerisindeki en fazla yağışın metrekareye 104 kilogram ile Canik ilçesi Kaşyayla Mahallesi'nde gerçekleştiği bildirildi.

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