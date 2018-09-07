Samsun’da Sağlık Yaşam Yürüyüşü

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünden başlayan yürüyüş, Ağabali Caddesi’nden dönülerek tekrar aynı yerde son buldu. “Sağlığınız için her gün 10 bin adım” yazılı pankartla yürüyen topluluk, vatandaşlar üzerinde farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Günün anlamına ilişkin açıklama yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri ‘Halk Sağlığı Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı, halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, ilin en ücra köşelerine kadar ulaşan 2 bine yakın personeliyle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmeti veren 4 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) 2 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) 2 Göçmen Sağlığı Birimi, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) ve KETEM’lerde çalışan sağlık personelinin yanı sıra çok farklı unvan ve meslek sınıfından profesyonel, ekip ruhu içerisinde hizmet vermektedir. 140 aile sağlığı merkezinde 402 aile hekimliği birimi ile aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarımız, daha bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir. Bebek ve çocuklarımıza yönelik Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Yenidoğan Görme Taraması Programı, Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Programı ile sağlık hizmetleri itinayla sürdürülmekte ve yakından izlenmektedir. 15-49 yaş kadın izlemleri, evlilik öncesi danışmanlık, gebe bilgilendirme sınıfı, anne dostu hastane, doğum öncesi ve lohusalık dönemi izlemleri, gebelik ve süt verme dönemimde D vitamini desteği, sezaryen oranının azaltılması ve normal doğumun teşviki programları ile kadın sağlığı çalışmaları kesintisiz olarak devam etmektedir Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, 7 gün 24 saat boyunca bulaşıcı hastalıklara yönelik izlem yapmakta, herhangi bir salgın tehlikesi durumunda süratle harekete geçerek salgın kontrol çalışmalarına başlamaktadır” dedi.

Yürüyüşün ardından vatandaşlara diş macunu ve fırçası hediye edildi.