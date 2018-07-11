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11 Temmuz 2018 17:42

Samsun’da sağlık zirvesi

SAMSUN (İHA) – Medicalpark Samsun, Ordu, Tokat, Trabzon’da bulunan hastanelerinin yöneticilerinin katıldığı sağlık zirvesi Samsun’da yapıldı.

Samsun’da sağlık zirvesi

11 Temmuz 2018 17:42


Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, VM Medical Park Samsun Hastanesinde Samsun, Ordu, Tokat, Trabzon Karadeniz ve Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastaneleri ile Liv Hospital Samsun Hastanesi yöneticileriyle Samsun’da buluştu. Toplantıda yeni dönem hedeflerin ve Karadeniz’de sağlık adına yapılacak yatırımlar konuşuldu.


Muharrem Usta, yaptığı konuşmada teknolojinin ve yeniliklerin ışığında ’Sağlığa Değer Katan Hizmet’ sloganıyla çıktıkları bu yolda, hastanecilik anlayışına Türkiye’de başka bir boyut kazandırdıklarını söylerken, Karadeniz halkının kendilerine gösterdikleri güven ve sevgiden dolayı gurur duyduklarını kaydetti. Usta, "Karadeniz’de sağlık yatırımlarının devamı gelecek. Bu coğrafyanın dünya standartlarının üstünde bir sağlık hizmeti alması için gereken tüm çalışmaları büyük bir özveriyle yapan grup hastanelerimizin çalışanlarına, emekçilerine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.




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