Samsun'da sahiller çöplerden arındırıldı

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde “15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü” dolayısıyla çöp toplama etkinliği yapıldı.

“Temiz Bir Samsun, Temiz Bir Türkiye, Temiz Bir Dünya” parolasıyla düzenlenen etkinliği, Liv Hospital Samsun, Samsun Valiliği, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Mimarlar Odası Samsun Şubesi, Mühendisler Odası Samsun Şubesi, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, STK temsilcileri ve vatandaşlar destekledi. Etkinliğe katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı da çöp toplayarak farkındalık oluşturdu.

Taşcı: “Temiz çevre ve temiz toplum”

Çöp toplama etkinliğine katılan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Çocuklarımıza, gençlerimize ve vatandaşlarımıza örnek bir davranış sergilemek için burada çöp topladık. Temiz çevre ve temiz toplum, ülkemizin geleceği için çok önemli. Asıl temizlik kirletmemektir ama bazı vatandaşlarımızın atıklarını sahile atmaları neticesinde bir takım kirlenmeler oluyor. Bu etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü çevre temizliği, günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi. Bazı atıklar doğaya karışıyor ve yok olması uzunca seneler alıyor. Onun için doğayı, denizi ve havayı kirletmeden daha sağlıklı toplumların temiz bir çevrede yaşamasını istiyoruz. Belediye olarak bu etkinliğe katılmaktan gururluyuz. Toplumda çevre temizliği bilincini oluşturacak her etkinliğe destek vermeye devam edeceğiz. Duyarlı vatandaşların yanında duyarsız vatandaşlar da olabiliyor. Onlara da bu güzel etkinliğin örnek olmasını diliyorum. Çöp Temizliği etkinliğine katılım sağlayan tüm vatandaşımıza ve bu organizasyonda öncü olan Liv Hospital Samsun'a teşekkür ederiz” dedi.

Toplanan çöpler, daha sonra Atakum Belediyesi geri dönüşüm araçlarına teslim edildi.