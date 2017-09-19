Samsun’da sanat sezonu 23 Eylül’de açılıyor

2017-2018 yılı sanat sezonunun 23 Eylül 2017 tarihinde yapılacak olan konserle açılacağını belirten Samsun Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Zerrin Karslı, "Yeni sezona hızlı bir şekilde giriş yapmış bulunmaktayız. Yoğun bir şekilde provalarımız başladı. 23 Eylül’de açılış konserimiz olacak. Kurumumuz solistlerinin, korosunun ve orkestrasının yer aldığı bir açılış konseri olacak. Birinci perde de Gülsin Onay’ın katılımıyla keyifli güzel bir açılış konseri yapacağız. Samsun seyircisini de açılışa ve bundan sonraki temsillerimize yoğun olarak bekliyoruz" dedi.