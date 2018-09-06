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06 Eylül 2018 21:47

Samsun’da sanayiyi su bastı

Samsun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Gülsan Sanayi Sitesi’nde bulunan birçok dükkanı su bastı.

Samsun’da sanayiyi su bastı

06 Eylül 2018 21:47


Akşam saatlerinde başlayan sağanak, Canik ilçesi Gülsan Sanayi esnafını olumsuz etkiledi. Rögarlar suyu taşımada yetersiz kalırken Belediyeevleri Kavşağı Samsun-Ordu karayolunun yan yolları suyla doldu. Yan yolun alt kısmında bulunan dükkanların içi yarım metreye yakın suyla kaplandı. Dükkanlarının içini su basan esnaflar ne yapacaklarını şaşırdı. Alt yapının yetersiz olduğunu belirten esnaflar, her yağmurda aynı sorunla karşılatıklarını söyledi. Alt yapının iyileştirilmesini isteyen esnaflar yetkililerden yardım istedi.


Suyla kaplı yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Suyun birikintilerinden olumsuz etkilenen bazı sürücüler ufak çaplı kazalara neden oldu. Olaya müdahale eden belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak su birikintilerinin boşalmasını sağladı.




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