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24 Şubat 2018 16:03

Samsun’da şehitler için mevlit okutuldu

Samsun’da, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Samsun’da şehitler için mevlit okutuldu

24 Şubat 2018 16:03


EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 170’incisi gerçekleştirildi. Mevlitte okunan Kur’an-ı Kerim, şehitler Mustafa Zıvalı, Haluk Abdi Uğurtaş, Mehmet Erol, Kemal Karatay, Zafer Demircan, Mehmet Erçin ve Erkan Alışır ile tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.


Programa, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Karslı, Polis Emeklileri Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Necati Yılmaz, eski milli güreşçi Mehmet Donbay, şehit yakınları ve gaziler katıldı.




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