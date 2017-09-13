Samsun’da sıcaklık normallerin üstünde seyrediyor

Samsun’da son iki gündür oldukça sıcak bir hava yaşanıyor. Dün 35 derece olarak ölçülen sıcaklık bu gün 31 derece olarak kayda geçti. Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden (BTUM) alınan bilgiye göre yarınki sıcaklıklarda 2-3 derecelik bir düşüş olsa da sıcaklıklar sonraki günlerde yine artacak. Geçen yıllarda Eylül ayında en sıcak gün 38,5 derece olarak ölçülmüş. Samsun’un Eylül ayı sıcaklık ortalaması 23.9. Bu yıl ki Eylül ayı sıcaklıklığı ise genel ortalamanın 4 derece üstünde.