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12 Temmuz 2018 02:28

Samsun’da şiddetli patlama kamerada

Samsun’da patlamada 5 iş yeri savaş alanına dönerken, patlamanın gündüz değil de gece yarısı olması faciadan dönülmüş oldu.

Samsun’da şiddetli patlama kamerada

12 Temmuz 2018 02:28


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı ile Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi’nin kesiştiği yerde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 lokanta, 2 otobüs firması yazıhanesi, 1 cep telefoncu ve 1 berber dükkanı hasara uğradı. Olay yerinde çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İş yerlerinin üzerilerinde bulunan 4 katlı binanın beton kolonları yıkılarak hasar gördü. Binanın yıkılma tehlikesi üzerine apartmanda oturanlar tahliye edildi. Park halindeki çok sayıda araçların camları kırıldı. Patlama yerinin karşısındaki iş yerinin de camları kırıldı. Patlama sırasında bir sokak kedisi hayatını kaybetti. İş yerlerinde bulunan malzemeler sokağa saçıldı. Bomba imha ekipleri, itfaiye ekipleri ve doğalgaz ekipleri, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri patlamanın sebebini araştırıyor. Patlamanın gündüz değil de gece olması faciayı önlemiş oldu. Patlama anının şiddeti ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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