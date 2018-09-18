Samsun'da ‘sıfır atık' seferberliği

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Bütün kurum ve kuruluşlarımızın Sıfır Atık Projesi'ne geçmesini hedefliyoruz. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz” dedi.

Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya amacıyla; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulanan, Samsun'da da 25 Ocak 2018 tarihinde başlatılan ve devam eden ‘Sıfır Atık Projesi'nin toplantısı bugün Valilik Toplantı Salonunda Vali Osman Kaymak başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Kaymak toplantıda yaptığı konuşmasında, “Arkadaşlar, bugünkü toplantımızın konusu ilimizde devam eden ‘Sıfır Atık Projesi'ni ilimiz genelinde daha yaygın uygulamaktır. Bu proje Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan ve tüm kamu kurumlarında, belediyelerde, özel iş yerlerinde ve sivil toplum kuruluşlarında atıkların ayrıştırılarak geri dönüşümün sağlanması adına bir ‘Sıfır Atık Projesi'dir. Bu proje Türkiye'de çevreci anlayış çerçevesinde ciddiyetle uygulanan bir projedir. İnsanlarımız ve geleceğimiz açısından çok önemli olan bu proje, maalesef kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımızca yeterince önemsenmiyor. Bizler bunun önüne geçerek bu bilinci daha da geliştireceğiz. Bu projede gerekli kaynağı ve gerekli çalışmayı ciddiyetle yaparak geleceğimiz adına yol almalıyız. Arkadaşlar hem Türkiye'de hem ilimizde artık istiyoruz ki ilin valisi olarak bizim de sorumluluğumuzda bu uygulamayı ilimizin geneline yaymaktır. Sıfır atık konusunda şu an için iyi bir yerde değiliz. Ama bir, iki ay içerisinde ilimizin sıfır atık konusunu el birliği ile çözmemizi istiyoruz. Bu bir şuur değişikliğidir. Bu projeye önem vermek ülkemiz, ilimiz ve kurumumuzun geleceği açısından da çok önemlidir. Bütün kurum ve kuruluşlarımızın sıfır atık projesine geçmesini hedefliyoruz. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bizler Samsun gibi nadide bir şehirde, ilk adımın atıldığı bir kentte, ‘Sıfır Atık Projesi'ne örnek olacak bir şehiriz. Bizler kurumlar olarak vatandaşlarımıza örnek olmalıyız. İnşallah ben bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, toplantımızın Samsunumuza hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Vali Kaymak'ın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Kadriye Yayla sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınarak gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılmasını amaçlayan ‘Sıfır Atık Projesi' hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından toplantı soru-cevap şeklinde son buldu.

Samsun'da 25 Ocak 2018 tarihinde başlanılan Sıfır Atık Projesi 2018 yılı sonuna kadar tüm kamu kurumlarında, terminallerde (havaalanı, otogar, liman), eğitim kurumlarında (üniversite, yüksekokul, enstitü, okullar), alışveriş merkezlerinde, sağlık kurumlarında (hastane, ASM), eğlence-dinlenme tesislerinde (otel, eğlence merkezleri, restoran, parklar), iş merkezlerinde ve büyük iş yerlerinde uygulamaya geçirilmesi sağlanacak.

‘Sıfır Atık Projesi'nin toplantısına ayrıca, Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe kaymakamları ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.