Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 18:23

Samsun’da silah kaçakçısına 5 yıl hapis

Samsun’da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen ve otomobilinde 7 ruhsatsız tabancayla yakalanınca tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis, 10 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun’da silah kaçakçısına 5 yıl hapis

30 Mayıs 2018 18:23


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde geçen yıl Kasım meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine yönelik yaptıkları istihbarı çalışma sonucu Rıfat G.’nin (45) Hopa’dan Samsun’a silah getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Rıfat G.’nin idaresindeki otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan Rıfat G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.


Bugün görülen davanın son duruşmasında Rıfat G. mahkemece 5 yıl hapis, 10 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk süresi göz önünde bulundurulup tahliyesine karar verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç