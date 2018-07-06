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06 Temmuz 2018 16:11

Samsun’da silah operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da polisin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da silah operasyonu: 1 gözaltı

06 Temmuz 2018 16:11


Olay, Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.O. adlı şahsın evinde ve ayakkabıcı olarak faaliyet gösterdiği iş yerinde silah ticareti yaptığını tespit etti. Şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 1 adet 9 milimetre çaplı Smith Wesson marka ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet şarjör, 1 adet 6.35 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör, 345 adet 45 kalibre, 60 adet 9 milimetre çapında, 4 adet 6.35 mm çapında fişek olmak üzere toplamda 409 adet fişek, 1 adet gaz bombası ve 44 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.O. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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