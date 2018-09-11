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Samsun'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı

Samsun merkezli silah ticareti operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun merkezli, İstanbul ilini kapsayan silah kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 ay süren çalışma sonucu bu sabah düzenlenen operasyonda Samsun'un Atakum ilçesinde 1, Çarşamba ilçesinde 10, Vezirköprü ilçesinde 3 ve İstanbul ilinde ise 2 kişi olmak üzere toplam 16 şahıs gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 15 adet ruhsatsız tabanca, 538 adet tabanca mermisi, 52 adet şarjör, 3 adet tabanca namlusu, 29 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uzun namlulu fişek, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 160 adet kuru sıkı tabanca mermisi ve 66 adet tüfek fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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