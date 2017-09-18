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18 Eylül 2017 18:45

Samsun’da silahlı çatışmaya 1 tutuklama

Samsun’da karşılıklı olarak birbirlerine silahla ateş açan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Samsun’da silahlı çatışmaya 1 tutuklama

18 Eylül 2017 18:45


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan H.Y.(21) ile M.G.(28) birbirlerine silahla ateş açtı. M.G.’nin olayda tabanca, H.Y.’nin ise pompalı tüfek kullandığı tespit edildi. Olayda H.Y.’nin ateş açması sonucu M.G. bacaklarından saçma taneleri ile hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili her iki şahıs da Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.G. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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