Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 23:56

Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı

Samsun’da düğün evi yanında silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi vurularak, 1 kişi de darp sonucu hastanelik oldu.

Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı

17 Haziran 2018 23:56


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican K.(23) aracıyla seyir ederken bir düğün töreninin yapıldığı yerde kısa bir süre önce bir çocuğa araç çarptığı için söz onusu aracın Alican K.’nin ayrı renkteki otomobili olduğu zannedilince burada tartışma çıktı. Alican K. olay yerinden ayrılıp silahlı geri geldi. Bu sırada çıkan kavgada tabancasını ateşleyen Alican K., 23 yaşındaki Engin B.A.’yı vücudunun çeşitli yerinden vurarak ağır yaraladı. Düğün törenin olduğu yerde bulunan Dilber A.(49) adlı kadın damadı Alican K.’nin kavga ettiğini duyunca damadının yanına gitti. Bu sırada damadının ateş açtığı sırada Dilber A. da kazara sağ bacağının dizinin üstünden vuruldu. Alican K. saldırıya uğrayarak darp edilip kanlar içinde kaldı. Dilber A., Gazi Devlet Hastanesine, Engin B.A. ile Alican K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Alican K. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilirken, ağır yaralanan Engin B.A. ise ameliyata alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Alican K.’nin olayda kullandığı tabancayı olay yerine yakın bir yerde atılmış olarak ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
25
°
C
  • Pazartesi
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç