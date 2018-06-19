Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fuar içindeki bir düğün salonu önünde kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle ateş açan Metin Ş.(39), Anıl M., Mutlu C.A. ve Serhat K.’yi yaraladı. Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların olay yerinden geçerken kazara yaraladıkları ileri sürüldü. Metin Ş., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosunda sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.