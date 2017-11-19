Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 21:05

Samsun’da silahlı saldırı: 1 ölü

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun’da silahlı saldırı: 1 ölü

19 Kasım 2017 21:05


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Kalyon Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacı dükkanı sahibi 4 çocuk babası Doğan Kılınç (41), yanında akrabası Çetin Kılınç ile birlikte sokakta yürüdükleri bir sırada silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sırasında Çetin Kılınç kendini yere atarak saldırıyı yara almadan atlatırken, vücuduna kurşun isabet eden Doğan Kılınç ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doğan Kılınç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay anını anlatan Çetin Kılınç, "Bir yeğenim ile birlikte yürüyorduk, ateş ettiler. Ben kendimi yere attım bana gelmedi. Kendimi yere atmasam beni de vuruyordu. 4-5 el ateş etti. Kaçarken bir elde havaya ateş etti. Bize silahlı saldırı düzenleyen 2 kişiydi. Birinin Serkan D. olduğunu gördüm" dedi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç