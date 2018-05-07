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07 Mayıs 2018 00:52

Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı

07 Mayıs 2018 00:52


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi Şehir Kulübü karşısında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Yalçın D. (37) sağ dizinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın D. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Yalçın D.’yi tabancayla vurduğu ileri sürülen Halil Ö.’yü (43) yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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