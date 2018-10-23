Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille seyir halinde olan 17 yaşındaki F.Ö., pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sol omzundan yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan F.Ö. tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.