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11 Temmuz 2017 02:59

Samsun’da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan muhtar ağır yaralanırken, saldırıda 2 oğlu hayatlarını kaybetti.

Samsun’da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

11 Temmuz 2017 02:59


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi Muhtarı İlhami Arslan (51) ile çocukları Özgür Arslan (26) ve Murat Arslan pompalı tüfekli saldırıya uğradılar. Murat Arslan olay yerinde, Özgür Arslan ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan muhtar İlhami Arslan tedavi altına alındı.


Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Burak S. ve Barış S. adlı kardeşler kayıplara karıştılar. Silahlı saldırının alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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