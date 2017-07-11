Samsun’da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi Muhtarı İlhami Arslan (51) ile çocukları Özgür Arslan (26) ve Murat Arslan pompalı tüfekli saldırıya uğradılar. Murat Arslan olay yerinde, Özgür Arslan ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan muhtar İlhami Arslan tedavi altına alındı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen Burak S. ve Barış S. adlı kardeşler kayıplara karıştılar. Silahlı saldırının alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.