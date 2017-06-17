Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 22:45

Samsun’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun’da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan şahıs ile birlikte sokakta oynayan 2 çocuk kazara vurularak yaralandı.

Samsun’da silahlı saldırı: 3 yaralı

17 Haziran 2017 22:45

Kazara vurulan 2 çocuktan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Aşıklar Sokak’ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu Ali K. (47) bacaklarından yaralandı. Saldırı sırasında sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-A. kafasından, 7 yaşındaki Berat Ü. ise bacaklarından vurularak yaralandı.


112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Iraklı çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar Berat Ü. Gazi Devlet Hastanesinde, Ali K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Silahlı saldırı olayına karıştıkları ileri sürülen 3 kişi otomobil ile kaçtı.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:31
  • Güneş :04:54
  • Öğle :12:47
  • İkindi :16:49
  • Akşam :20:18
  • Yatsı :22:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!