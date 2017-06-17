Samsun’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Kazara vurulan 2 çocuktan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Aşıklar Sokak’ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu Ali K. (47) bacaklarından yaralandı. Saldırı sırasında sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-A. kafasından, 7 yaşındaki Berat Ü. ise bacaklarından vurularak yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Iraklı çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar Berat Ü. Gazi Devlet Hastanesinde, Ali K. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Silahlı saldırı olayına karıştıkları ileri sürülen 3 kişi otomobil ile kaçtı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.