Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Rize Sokak’ta dün akşam 23.30 sıralarında meydana geldi. Sigorta şirketinde çalıştığı öğrenilen 1 çocuk babası Erkan Yaşar (30) evinin önünde tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Erkan Yaşar Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Erkan Yaşar gece saat 03.30 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.