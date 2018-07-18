Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 10:35

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Samsun’da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

18 Temmuz 2018 10:35


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Rize Sokak’ta dün akşam 23.30 sıralarında meydana geldi. Sigorta şirketinde çalıştığı öğrenilen 1 çocuk babası Erkan Yaşar (30) evinin önünde tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Erkan Yaşar Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Erkan Yaşar gece saat 03.30 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç