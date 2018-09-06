Samsun’da simide yüzde 50 zam

Samsun’da yaklaşık 4 yıldır 1 liradan satılan simit, bu sabah itibariyle yeni gelen zamla birlikte 1,5 liradan satışa sunuldu. Sabah gözlerini zamla açan vatandaşlar, kahvaltılık simit almak için girdikleri simitçilerde büyük bir şok yaşadı. Simide yüzde 50 oranında zam geldiğini duyan vatandaşlar, "Simitte mi Amerika’dan geliyor” diye tepki gösterdi.

Simide yapılan zam hakkında açıklama yapan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, “Bugün itibariyle simide yüzde 50 zam geldi. 1 liradan satılan simit 1,5 TL oldu. Simitteki artışın tabii ki dolarla bir bağlantısı var. Maliyetler bilindiği üzere uçup gitti. Şu anda un fiyatlarına yüzde 60’a yakın zam geldi. 2014 tarihinden bugüne kadar 80 gramlık simit 1 liradan satışa sunuluyordu. Bugün 80 gram olan simit 90 grama yükselerek fiyatı da 1,5 TL oldu. Doların artışıyla birlikte susam ve una gelen zammın ardından böyle bir artış yaşandı maalesef” dedi.

"Artık çay ve simit ikilisi tarihe karıştı"

Simit almak için fırınların yolunu tutan vatandaşlar ise yapılan yüzde 50 zamma veryansın etti. Vatandaşlar, “Artık simitte mi Amerika’dan gelmeye başladı. Her şeye zam geliyor. Bir simide yüzde 50 zam yapılır mı? Çok fazla zam yapıldı. Artık çay ve simit ikilisi tarihe karıştı. Yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulması gerekir” diye konuştu.