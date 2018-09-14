Samsun'da simit denetimi

Samsun'da yüzde 50 artışla 1,5 lira olan simide yönelik denetimler arttı.

İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki simitçileri denetledi. Simit üretim kurallarına uymayan 5 işletmeye ceza yazıldı.

Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'ndaki seyyar simitçiler, simit fırınları ve simit satan pastaneler denetlenirken simit gramajları mercek altına alındı. Vatandaşın her hangi bir haksızlığa uğramaması için titiz bir çalışma yürüten zabıta ekipleri 5 işletmeye cezai işlem uyguladı.

Simitler tek tek tartıldı

Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nda yapılan denetimlerde hijyen kuralları da denetlendi. Meşhur Samsun simidinin üretiminde ve vatandaşa satışında belirlenen kurallar dışına çıkan işletme ve işletme sahiplerine cezai işlem uygulanırken gramajı az olan simitlere el konuldu.

“Gıda konusunda taviz yok”

Zabıta ekiplerince gıda satışı ve üretimine dair denetlemelerin devam edeceğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Vatandaşımızın hiçbir konuda mağduriyet yaşamaması için zabıta ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Özellikle hepimizin evlerine giren, çocuklarımızın çok sayıda tükettiği gıda ürünlerinde denetim yapılırken en ufak bir taviz bile verilmemektedir. Zabıta ekiplerimiz son olarak simitçi esnafımızı ve simitleri denetledi. Simidin bizler için simgeleşmiş olması nedeni ile de oldukça hassas davrandığımız simit üretimi kurallarına uymayan 5 işletmemize cezai işlem uygulamış ve üretim kurallarına uyulmadan üretilmiş simitlere de el koydu. Ben bu konuda vatandaşlarımızın da hassas davranarak kurallara uyulmadığını düşündükleri işletme ve ürünleri zabıta ekiplerimize bildirebileceklerini hatırlatıyorum” dedi.