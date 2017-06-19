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19 Haziran 2017 18:33

Samsun’da sokak ortasında 3 kişinin vurulması olayına 1 tutuklama

Samsun’da sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan şahıs ile birlikte 2’si çocuk 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun’da sokak ortasında 3 kişinin vurulması olayına 1 tutuklama

19 Haziran 2017 18:33


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Aşıklar Sokak’ta önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu Ali K. (47) bacaklarından, sokakta oyun oynayan Irak uyruklu 3 yaşındaki Abdurrahman Saleh Khalıd Al-A. kafasından, 7 yaşındaki Berat Ü. ise bacaklarından kazara vurularak yaralanmıştı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Iraklı 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırı olayıyla ilgili 25 yaşındaki U.V.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ancak görgü şahitlerinin silahla ateş açtığını iddia ettiği U.V., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Polis firarda olan 2 kişiyi yakalamaya çalışıyor.


Soruşturma devam ediyor.




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