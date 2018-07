Samsun’da son 3 yılda kitap okuma oranı yüzde 90 arttı

E-okul sisteminden alınan verileri analiz ettiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “İlimizdeki öğrencilerin kitap okuma istatistiklerini incelediğimizde geçtiğimiz eğitim öğretim yılında bir öğrencimizin ortalama 19 kitap okuduğunu tespit ettik. 3 yıl öncesine baktığımızda öğrenci başına 10 adet kitap okunuyordu. 3 yılda yüzde 90 oranında bir artışla bu sayının neredeyse ikiye katlandığını görüyoruz" dedi.

Yapılan araştırmalarda ülkemizde kitap okuma ihtiyacıyla ilgili istatistiklerin düşük olduğunu belirten Esen, "Sorumluluğumuzun bilincinde hareket ederek; kitap okumayı artırmalıyız. Okullarımızda belli bir okuma oranını yakaladık ve her yıl bu oran artıyor. Bununla yetinmedik, çocuklar genellikle söylediklerimizden değil, yaptıklarımızdan öğrenirler düşüncesiyle uyguladığımız ’Samsun Okuma Vakti’ etkinliği ile de artık her eve, aileye ve her sokağa okuma alışkanlığını taşıdık. Toplumun her kesimi de bu etkinliğe sahip çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Nasıl ki her evde yemek vakti olduğu gibi bir de kitap okuma vakti oluştu. Artık her akşam saat 08.00’de ’Samsun İçin Okuma Vakti.’ Bunu başardığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.

Dünyada hızla meydana gelen değişmeler ve gelişmelere ulaşmanın en önemli yolunun kitap okuma olduğunu belirten Esen, şunları söyledi:

"Öncelikli amacımız öğrenciye iyi bir okuma becerisi kazandırmaktır. Kitap okumak genelde çocuklarımıza eziyet gibi geliyor. Daha sonra bunu alışkanlığa dönüştürüp devamlılığını sağlamak ikinci önemli aşamayı oluşturuyor. Sadece okunan kitap sayısı bir ölçüt değil. Okuduğunu anlamak ve uygulamak çok önemli. Okuduğunu anlayan, yorumlayan bireyler yetişmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklarımızın 21. yüzyıl becerilerine sahip olabilecek nitelikte yetişmesine katkı sunmak istiyoruz.”