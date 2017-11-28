Samsun’da sonbahar

Sonbaharın tüm güzellikleri Samsun’da yaşanıyor. Mevsimin son günlerinde parklar ve ormanlık alanlarda kartpostallık görüntüler hakim. Ağaçlarda sararan ve yere düşen yapraklar, doyumsuz bir manzara sunuyor.

Pastırma sıcaklarının yaşandığı Kasım ayının son günlerinde doğal alanlarda gezintiye çıkan vatandaşlar sonbaharın tadını doyasıya yaşıyor. Ağaçlardan dökülen yapraklarla kaplanan yerlerde bir başka güzellik göze çarpıyor. Mevsimin renkleri ve güzellikleri objektiflere yansıyarak unutulmazlar arasında yerini alıyor.