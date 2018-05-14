Samsun’da “Sosyal Güvenlik Haftası” kutlamaları

14-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle, Samsun’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Samsun’da Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. SGK personellerinin ve diğer sağlık kurumlarının katıldığı törende, anıta çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından konuşma yapan SGK İl Müdürü Ünal Kaya, “Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, kurumumuzu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak ve sosyal güvenlikle ilgili hakları ve görevleri konusunda paydaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla her yıl 16 Mayısı içine alan haftada kutlanmakta olan Sosyal Güvenlik Haftası’nı, bu yıl 14-18 Mayıs tarihleri arasında kutlayacağız. Sosyal güvenlik sistemi, toplumun bütün kesimlerini doğrudan ilgilendiren, sağlık, güvenlik ve sosyal barışın kalıcı hale gelmesini sağlayan, gücünü dayanışma bilinci ile uzlaşmacı sorumluluktan alan kurumsal bir yapıdır. Kurumumuz öncelikle uluslararası standartların üzerinde sosyal güvenlik hizmeti veren, model alınan, öncü ve saygın bir kurum olma vizyonunu üstlenmiştir. Kaliteli, adil, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmet veren bir sosyal güvenlik sistemini yürütme ve geliştirme gayesi ile çıktığımız bu yolda gerçekleştirmekte olduğumuz sosyal güvenlik reformu sürecinde önemli gelişmeler kaydedilerek, çok hızlı bir sürece girilmiş ve ciddi farklılıklar getirilmiştir” dedi.