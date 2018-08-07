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07 Ağustos 2018 01:09

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca çıktı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da şüphe üzerine durdurulan 1 araçta bulunan şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız tabanca çıktı

07 Ağustos 2018 01:09

Şahıs ekiplerce gözaltına alındı.


Olay, Atakum ilçesi Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. Trafik uygulamalarını sürdüren ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurarak, araç ve içinde bulunan kişiler üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, İ.B.K. isimli 18 yaşındaki şahısın üzerinden 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı vaziyette 12 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan aramalarda ise, kutu içerisinde 100 adet 9 mm çapında mermi, 2 adet boş şarjör elde edildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan İ.B.K., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.




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