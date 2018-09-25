Samsun'da şüpheli ölüm

Samsun'da 34 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu, savcı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Sağlam (34) yakınları tarafından evlerinde ölü olarak bulundu. Olay polise ve savcıya haber verildi. Murat Sağlam'ın ölümü şüpheli bulundu ve cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlam'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.