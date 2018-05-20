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20 Mayıs 2018 19:17

Samsun’da Suriyeli ve Iraklı gaspçılar tutuklandı

Samsun’da Iraklı şahsın 2 cep telefonunun gasp edilmesi olayıyla ilgili Suriyeli ve Iraklı 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da Suriyeli ve Iraklı gaspçılar tutuklandı

20 Mayıs 2018 19:17


Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde 17 Mayıs akşamı saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Irak uyruklu Mustafa Mohamed Abdulhuseın Al Kharajı’nın (23) 2 adet cep telefonu gasp edilirken, Irak uyruklu Dowood Salman Hameed Alqası (24) ise darp edildi. Gasp ve darp olayına karışan şahıslar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda darp ve gasp olayıyla ilgili Suriye uyruklu Ahmet Ali Abdürrezzak ile Iraklı uyruklu Ahmet Mousa Kadab Kadab (28) ve Ahmet Qayser Khalaf Khalaf’ı (21) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulamaları tamamlanan 3 zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet Ali Abdürrezzak ve Ahmet Mousa Kadab Kadab tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ahmet Qayser Khalaf Khalaf ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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