Samsun’da tarıma destek 800 bin lirayı buldu

Hayvancılıktan bitkisel üretime, sebzecilikten meyveciliğe kadar her alanda üreticiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de 4 ilçede kuşburnu fidanı talep eden Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere, kuşburnu fidanı dağıttı.

Laboratuvar ortamında geliştirip denemeleri yapılan, bölgeye uyumlu, sertifikalı ve verimi yüksek 15 bin kuşburnu fidanı, Ladik, Kavak, Alaçam ve Yakakent’te üreticilerle buluştu. 4 bin adet fidanın gönderildiği Alaçam’ın ardından dağıtımlar bu kez de Lâdik, Kavak ve Yakakent ilçelerinde yapıldı. Düzenlenen fidan dağıtım törenlerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir ile gıda tarım ve hayvancılık ilçe müdürleri ile üreticiler katıldı.

3 bini Lâdik’e, 4 bini Kavak’a ve 4 bini de Yakakent’e olmak üzere toplamda 15 bin kuşburnu fidanını çiftçilerin maharetli ellerine teslim eden Büyükşehir Belediyesi bürokratları, bol kazançlar getirmesi temennisinde bulundu. Yüksek rakımlı 4 ilçede çiftçilerin gelirini artıracak fidanlar için ise Büyükşehir Belediyesi, 112 bin 500 TL harcadı.

Geçen yıl talep üzerine çiftçilere 19 bin adet kuşburnu fidanı dağıtıldığı bilgisini veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, toplamda 34 bin fidanın tarlalarda ekilmiş olacağını söyledi. Verdikleri desteğin marmelat sektörünün büyük ihtiyaç duyduğu kuşburnunun Samsun’daki üretimini artacağını ifade eden Daire Başkanı Özdemir, 3-4 sene sonra verim alınacak üründen yetiştiricilerin büyük kazanç elde edeceğini kaydetti.

Özdemir, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı olarak kuşburnu haricinde diğer ürün guruplarına da verdikleri desteklerle birlikte 2017 yılında 4 ilçede tarımsal üretime, 525 bin TL tutarında yatırım yaptıklarına dikkat çekti. Lâdik’te kuşburnu yanında 1 ton yonca, 4 ton korunga, 1,5 ton yem bezelyesi, 2 ton nohut ve 2 bin adet ceviz fidanına yaklaşık 155 bin TL harcadıklarını söyleyen Özdemir, “Kavak’a 4 bin adet kuşburnu fidanı yanında yem bitkilerinden 5 ton korunga, bin 500 tane ceviz fidanı olmak vererek 95 bin TL, Alaçam’a 4 bin adet kuşburnu fidanına ilaveten 5 ton korunga ve bin 500 adet ceviz fidesi dağıtarak 135 bin TL, Yakakent’e de 4 bin kuşburnu fidanı yanında 300 kg yonca, 4 ton korunga, 1 ton Macar fiği, 400 kg süt otu, 2 bin adet ceviz, 150 adet böğürtlen ve 50 adet ahududu fidesi desteği verdik. Bunun yanında çiftçilerin elle serpme yaptığı buğday tarlalarının mibzerle ekmeleri için ilçe tarım müdürlüğü üzerinden mibzer makinesi alarak örnek ekip sahaları oluşturmaya çalıştık. Toplamda bu ilçemizin tarımına da 140 bin TL yatırım gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

İl geneli yatırım miktarı 800 bin lira

Yılsonu gelmeden ilçelerde 17 bin ceviz fidanı dağıtmış olacaklarına da değinen Özdemir, “Çiftçimizin ihtiyacı olup bizden talep ettiği ürünlere destek verdik. Bu kapsamda ilimizde toplamda 3,5 ton yonga, 33 ton korunga, 7,5 ton Macar fiği tohumu, 13,5 ton yem bezelyesi, 200 kg karabuğday, 400 kg süt otu, 50 ton altın dane buğday ki Vezirköprü’de denemeleri yapıldı ve çok başarılıydı. 4 tonu Vezirköprü ve 2 tonu Lâdik’te olmak üzere 6 ton nohut, 2 ton fasulye ki Vezirköprü’de ekimini sağlayacağız. Ayrıca yıl boyunca 27 aileye çilek desteği verdik. 181 bin TL civarında bir yatırımımız oldu. İl genelindeki toplam yatırım desteğimiz ise 800 bin TL olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.