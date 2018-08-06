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06 Ağustos 2018 22:53

Samsun’da taşlarla ambulansın camlarını kırdılar

SAMSUN (İHA) – Samsun’da geçtiğimiz günlerde drift atılarak önü kesilen ambulansın bu kez de taşlarla camları kırıldı.

Samsun’da taşlarla ambulansın camlarını kırdılar

06 Ağustos 2018 22:53


Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 55 LL 112 plakalı 112 Acil Servis ambulansı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının iddiasına göre yoldan geçen 2 kişi, ambulansın camlarını taşlarla kırarak kaçtı. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.


Saldırıya uğrayan ambulansta bulunan sağlık çalışanları, aynı ambulansın geçtiğimiz günlerde drift atılarak önünün kesildiğini belirtti. Olay yerindeki incelemelerini tamamlayan polis, ambulansın camlarını kıran şahısları yakalamak için çalışma başlattı.




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