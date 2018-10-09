Samsun'da tazminatlarını alamayan işçilerden protesto yürüyüşü

Ankara merkezli bir market zincirinin Samsun'daki şubelerini başka bir firmaya devretmesi sonucu işten çıkarılan Samsunlu işçiler, kendilerine tazminat ödenmediği gerekçesiyle protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Samsun'da TEZ KOOP-İŞ Sendikasında toplanan 15 işçi, ellerindeki “Tazminatlarımız gasp edilemez” şeklinde yazılı pankart ile, Gazi Caddesi üzerinde bulunan dev market zincirinin şubesine yürüdü. Çeşitli sloganlar eşliğinde haklarını savunan işçiler, market önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşma yapan Hakan Kaya, “Biz haksız ve hukuksuz yere tazminatlarımız ödenmeden işten çıkarıldık. Biz bugün hiçbir usulsüzlük yapmadan hakkımızı arıyoruz. Samsun'da toplam 202 kişiyi işten çıkardılar. Bizlere çeşitli oyunlar yaptılar ve mağdur ettiler. Bizi işten çıkartıp tazminatımızı ödemediler. Biz bir şey istemiyoruz. Biz hakkımız olan tazminatı istiyoruz. Bizim kimseyle problemimiz yok. Hak ettiğimiz paramızı bizlere ödesinler başka kimseden bir şey istemiyoruz” dedi.

Basın açıklamasının ardından grup dağıldı.