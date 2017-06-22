Samsun’da teğmen ByLock’tan tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun İl Jandarma Komutanlığında teğmen olarak görev yaparken ByLock kullandığı tespit edilen ve meslekten ihraç olup 10 aydır firarda olduğu ileri sürülen M.A.’nın Samsun’un Atakum ilçesindeki evine geldiğinin istihbaratını aldı. M.A., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.