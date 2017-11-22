Samsun’da “Teknoloji Sınıfı” açıldı

Eğitime destek vermek amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında proje başlatan Turkcell, yeni bir projeyle Samsun’da “Teknoloji Sınıfı” açarak eğitim ve bilimi bir arada buluşturdu.

Atakum Kız ve Erkek İmam Hatip Okulundaki “Teknoloji Sınıfı” açılışında konuşma yapan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Aksu, “Buradaki temel amacımız teknoloji sınıflarını yaparken, teknolojiye yatırım yapmak. Biz bir operatör olarak bilinsek de temelde biz bir dijital operatörüz ve teknolojiye yatırım yapıyoruz. Turkcell olarak bizim bin tane mühendisimiz var. Bunlar devamlı dijital servisler ve hizmetler geliştiriyorlar. Bunları da müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana 23. yıldır ülkemize katkı ve fayda sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Projelerimizi Türkiye’nin geleceğine değer katması, engelleri kaldırması ve sürdürülebilir olması amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bugün burada okulumuzda kurduğumuz iki Teknoloji Sınıfımız mevcut. Yaklaşık 800 öğrencimiz bilgisayar ve internet teknolojileri, mimari donanım gibi olanaklar ile geleceğe daha iyi hazırlanacaklar. Teknolojik eğitimler ve insana yatırım oldukça önemli. Bizler insana yatırım yapma ve teknoloji konusunda maalesef biraz gerideyiz. Önümüzdeki günlerde biz bu tür yatırımlara devam edeceğiz. Hedefimiz teknoloji sınıflarını arttırmak” dedi.

Daha sonra konuşan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Biz 21. yüzyılı yaşıyoruz ve bu yüzyıla uygun insanlar yetiştirmeliyiz. Aksi halde medeniyet yarışında geri kalabiliriz. Bugün eğer bir medeniyetten ve medeniyette öncülükten bahsedeceksek, medeniyeti yönlendiren gelişmiş ülkelerin en temel özelliği, teknoloji ve bilime hakim olmalarıdır. Biz eğer bilime hakim olamazsak bu yarışta gerilerde kalacağız. Bu nedenle temel müfredatın dışında tüm öğrencilerimize yeni yüzyılın yeni becerilerini kazandırma noktasında üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

Öğrencilerin geleceğe hazırlanma noktasında bu projenin önemli olduğuna dikkat çeken Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “Ülkemizin bugün dünya ile bir yarış içerisinde. Bu konuda bir mücadele veriyoruz. Şu an ülkemiz kalkınmış ülkeler ile mücadele eden ülkeler arasında. Hedeflerimize ulaşmamız için gençlerimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan Teknoloji Sınıfı gezildi.

Programa ayrıca, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı katıldı.