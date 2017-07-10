Tercih süresince hizmet verecek olan danışma merkezleri, alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin geleceklerine yön verirken daha başarılı seçimler yapmalarına yardımcı olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen yaptığı açıklamada, “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ve Yüksek Öğretime Geçiş Sınavları (YGS- LYS) sonunda yapılacak olan tercih dönemleri süresince, öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve değerleri doğrultusunda başarılı olabilecekleri alanlarda eğitim almalarına yardımcı olmak amacıyla tüm ilçelerimizde TEOG, YGS-LYS danışma merkezleri kuruyoruz. 14-24 Temmuz 2017 tarihleri arasında tercih danışmanlığı yapılacak olan Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Tercih Merkezlerinde 17 ilçede 111 merkezde toplam 336 öğretmenimiz görev yapacak. 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumlarına Yerleştirme Tercih Merkezlerinde ise 17 ilçede 73 merkezde 220 öğretmenimizi görevlendirdik. Toplam 184 Tercih Danışma Merkezinde 556 öğretmenimiz görev alarak öğrencilerimizi doğru tercih konusunda danışmanlık yapacak” dedi.

Ayrıca Bulvar AVM, Yeşilyurt AVM, Canik’teki bir AVM ve İstiklal (Çiftlik) Caddesi’nde de tercih danışma merkezleri kurulacak. Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda Samsun Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde özel ve devlet üniversitelerinin katılacağı tercih günleri düzenlenecek.