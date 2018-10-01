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Samsun'da tır devrildi: 1 yaralı

Samsun’da önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan tır devrilirken, tırın başka araçlara çarpmayıp üzerilerine devrilmemesi sonucu faciadan da dönüldü.

Samsun'da önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapan tır devrilirken, tırın başka araçlara çarpmayıp üzerilerine devrilmemesi sonucu faciadan da dönüldü.


Kaza, Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi Çevre Yolu Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edirne bilgiye göre, Kırşehir'den Samsun'a araba lastiği getiren İlker Doğan (27) idaresindeki 06 DL 9161 çekici ve 40 AJ 572 dorse plakalı tır, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için çevre yolundan çıkıp yan yola girdi. Kazada tırın çekicisi devrilirken tır sürücücü kazayı yara almadan atlattı. Tırın önüne çıkan araca çarpmaması ve o sırada yoldan geçen başka araçların üzerine de devrilmemesi ise olası bir faciayı önledi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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