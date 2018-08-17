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17 Ağustos 2018 03:28

Samsun’da tır traktöre çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Samsun’da tırın traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Samsun’da tır traktöre çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

17 Ağustos 2018 03:28


Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu 53. kilometresi Karkucak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Demirhan idaresindeki 55 EL 041 plakalı tır, Çarşamba’dan Ordu istikametine seyir ederken yine aynı istikamette yolun banket kısmında Ahmet Uzun idaresindeki plakasız traktöre arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü Celal Demirhan (49) ile traktörde yolcu olarak bulunan Melahat Uzun (73) olay yerinde hayatlarını kaybederken, traktör sürücüsü Ahmet Uzun (51) ile traktörde bulunan Niyazi Uzun (73) ağır yaralandı. Ahmet Uzun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Niyazi Uzun ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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