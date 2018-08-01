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01 Ağustos 2018 12:14

Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 348 bin 351 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı geçen Haziran ayı sonu itibariyle 348 bin 351 oldu.

Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 348 bin 351 oldu

01 Ağustos 2018 12:14


TÜİK tarafından trafiğe kayıt yaptıran taşıt sayısı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre; Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 milyon 679 bin 584 oldu. Trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 679 bin 584 adet taşıtın; yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 13,9’unu motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 348 bin 351, Tokat’ta 175 bin 575, Çorum’da 171 bin 614, Amasya’da ise 115 bin 189.


TÜİK tarafından açıklanan Türkiye geneli diğer istatistiklere bakıldığında; Haziran ayında 64 bin 341 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 64 bin 341 taşıt içinde otomobil yüzde 52,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 26,6 ile motosiklet, yüzde 11,4 ile kamyonet, yüzde 5,3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 38,1 oldu


Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 313 bin 637 adet otomobilin yüzde 38,1’i LPG, yüzde 36,1’i dizel, yüzde 25,4’ü benzin yakıtlı. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,4.



Trafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı


Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 43,2’si 1501-1600, yüzde 27,6’sı 1401-1500, yüzde 12,9’u 1300 ve altı, yüzde 11,4’ü 1301-1400, yüzde 4,1’i 1601-2000, yüzde 0,9’u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.



Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı


Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 310 bin 964 adet otomobilin yüzde 56,6’sı beyaz, yüzde 21,1’i gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 5,4’ü kırmızı iken yüzde 9,4’ü diğer renklerde.




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