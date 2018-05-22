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22 Mayıs 2018 10:12

Samsun’da trafik kazaları şehir polis kamerasında

Samsun’da yaşanan ilginç trafik kazaları şehir polis kameralarına anbean kaydedildi.

Samsun’da trafik kazaları şehir polis kamerasında

22 Mayıs 2018 10:12


Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik kurallarına uyulmasının önemini anlatmak için şehir polis kameralarına takılmış, sürücü kaynaklı kazaları paylaştı. Kontrolsüzlük, dikkatsizlik ve yüksek hız nedeniyle meydana gelen kazalar, olay yerlerindeki şehir polis kamerasıyla kayıt altına alındı.


Görüntülerde Samsun İlkadım ilçesi Liman Kavşağı, Gar Kavşağı ve dolmuşların kalktığı yerlerdeki trafik kazalarına yer verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, "Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi" denildi.




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