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17 Haziran 2018 10:25

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

17 Haziran 2018 10:25


Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Sinop’a gezmeye giden Eyüp Kırımlı idaresindeki 52 DB 511 plakalı otomobil, Çetinkaya Kavşağına dönüş yapan Mehmet S.’nin kullandığı tarım iş makinesine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sezai Köse (32) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Eyüp Kırımlı (24) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Uğur Atar (30), Ufuk Türk (27) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası tarım iş makinesi sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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