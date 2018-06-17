Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Sinop’a gezmeye giden Eyüp Kırımlı idaresindeki 52 DB 511 plakalı otomobil, Çetinkaya Kavşağına dönüş yapan Mehmet S.’nin kullandığı tarım iş makinesine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sezai Köse (32) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Eyüp Kırımlı (24) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Uğur Atar (30), Ufuk Türk (27) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası tarım iş makinesi sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.